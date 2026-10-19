Ирина Окладникова заменит Григоренко на посту главы аппарата правительства

Ирина Окладникова заменит Григоренко на посту главы аппарата правительстваЭто одна из самых влиятельных позиций в российской чиновничьей иерархии
В отставку уходит чиновник, занимавший одну из самых высоких позиций в госсистеме. Вице-премьер – глава аппарата правительства Михаила Мишустина Дмитрий Григоренко покидает свой пост. Должность вице-премьера – главы аппарата займет Ирина Окладникова, которая сейчас работает первым заместителем министра финансов. Вероятно, это самое громкое кадровое решение из объявленных сегодня Кремлем и правительством. Чем дальше займется Григоренко, пока не сообщается.
Григоренко родился в 1978 г. в Тюменской области. Высшее образование (две специальности – «юриспруденция» и «финансы и кредит») получил в Краснодаре. Там же начал работать в налоговых органах. В 2003 г. перешел на работу в Москву. Был главным инспектором отдела выездных проверок межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №2 (Москва). Затем работал в структуре ФНС, в том числе с 2013 г. на позиции заместителя руководителя службы (с 2010 г. глава ведомства – Михаил Мишустин).
В 2020 г. Григоренко вошел в первый состав нового кабинета министров после того, как Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Он получил самую высокую должность среди чиновников, рекрутированных из ФНС.
Сохранил Григоренко пост и в 2024 г. После инаугурации президента Владимира Путина кабмин формировался заново, но претерпел главным образом косметические изменения.
Отставка Григоренко – одно из наиболее неожиданных из кадровых решений при сохранении правительства Мишустина, отмечают два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента. Обсуждались различные конфигурации устройства аппарата Белого дома, отмечает один из них, в том числе через назначение весьма неожиданных фигур, меняющих текущую структуру. Например, из Минфина, говорит из источников «Ведомостей».
Для самого Григоренко обсуждались разные карьерные треки, утверждают источники: от отставки с аппарата правительства «через повышение» до ухода в другие, окологосударственные, структуры. В итоге было решено, что в Белом доме он работать не продолжит, отмечает один из собеседников «Ведомостей». В аппарате вице-премьера кадровые изменения еще не комментировали.
По должности Григоренко главный «джиарщик» правительства. В его полномочиях – подготовка решений правительства и премьер-министра, взаимодействие с парламентом, контроль реализации нацпроектов и пр. По распределению полномочий Григоренко курировал Минфин, Минцифры, Федеральное казначейство, ФТС, ФНС, ФАС, а также Центральный федеральный округ. Он возглавляет наблюдательные советы госкорпорации ВЭБ.РФ и ВТБ.
Сама по себе должность главы аппарата правительства в различные периоды истории была разной по своему политическому весу, рассуждает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Иногда ее занимали политические тяжеловесы (Сергей Собянин, Дмитрий Козак, Игорь Шувалов, Вячеслав Володин, Антон Вайно, в 1990-е годы – Алексей Головков, Владимир Квасов), вспоминает он. Иногда несколько менее заметной (Сергей Приходько, Константин Чуйченко).
«Но в целом это почти всегда лично близкая председателю правительства фигура. Она держит рычаги управления в своих руках – особенно в ситуации, когда премьеру приходится тратить много времени на публичные функции», – подчеркивает Виноградов. Из пришедших с Мишустиным вице-премьеров Григоренко получил репутацию наиболее сильного (аппаратно) игрока, отмечает эксперт. Он «постепенно расширял круг полномочий и выглядел системно».