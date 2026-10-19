Ирина Окладникова заменит Григоренко на посту главы аппарата правительства

Григоренко родился в 1978 г. в Тюменской области. Высшее образование (две специальности – «юриспруденция» и «финансы и кредит») получил в Краснодаре. Там же начал работать в налоговых органах. В 2003 г. перешел на работу в Москву. Был главным инспектором отдела выездных проверок межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №2 (Москва). Затем работал в структуре ФНС, в том числе с 2013 г. на позиции заместителя руководителя службы (с 2010 г. глава ведомства – Михаил Мишустин).