Курировать законопроектную работу Госдумы поручили Ирине Яровой

Теперь она будет курировать организацию законопроектной работы Госдумы и взаимодействие с администрацией президента и правительством в этой сфере. Кроме того, Яровая будет отвечать за комитеты по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству (они в этом созыве разделены), а также за комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. О том, что она заменит на посту первого вице-спикера от ЕР Жукова, «Ведомости» писали 24 сентября – до официального подведения Центризбиркомом итогов выборов.