Курировать законопроектную работу Госдумы поручили Ирине Яровой

Курировать законопроектную работу Госдумы поручили Ирине ЯровойНо координацию подготовки бюджета в нижней палате оставили за Александром Жуковым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин перераспределил обязанности между своими заместителями. Сферы ответственности несколько изменились после формирования нового состава вице-спикеров и их статусов. Первым заместителем вместо Александра Жукова («Единая Россия»; ЕР) в восьмом созыве стала Ирина Яровая (тоже ЕР) и получила часть его полномочий.
Теперь она будет курировать организацию законопроектной работы Госдумы и взаимодействие с администрацией президента и правительством в этой сфере. Кроме того, Яровая будет отвечать за комитеты по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству (они в этом созыве разделены), а также за комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. О том, что она заменит на посту первого вице-спикера от ЕР Жукова, «Ведомости» писали 24 сентября – до официального подведения Центризбиркомом итогов выборов.
Комиссию правительства по законопроектной деятельности сейчас возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко. В современном виде она была образована в 2004 г. Основная цель этой структуры – обеспечение законопроектной деятельности правительства и взаимодействия между кабмином, Госдумой и Советом Федерации. В 2004 г. ее возглавил Жуков как вице-премьер – тогда он перешел на работу из парламента в Белый дом, а вернулся на Охотный Ряд в 2011 г.
У вице-спикера, ответственного за взаимодействие с госорганами, есть иные площадки для обсуждения деятельности, отмечают источники. Насколько серьезно перестроится работа в связи со сменой куратора направления, они пока сказать не берутся.
В восьмом созыве Жуков, в прошлом возглавлявший комитет по бюджету, продолжит его курировать. В ведении депутата осталась координация работы всех фракций и комитетов над проектом главного финансового документа страны. Кроме того, Жуков, бывший президент Олимпийского комитета России, отвечает за комитеты по физической культуре и спорту (раньше отвечал первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников) и по развитию Дальнего Востока и Арктики (он перешел от Яровой).
Новый заместитель Володина и бывший вице-премьер РФ Виталий Савельев будет курировать вопросы транспорта и новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также комитет по экономической политике (в прошлом созыве был у Жукова).
Еще один комитет, который ранее курировал Жуков, перешел к бывшему вице-премьеру Виктории Абрамченко – по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Также она отвечает за комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры и комиссию по обеспечению жилищных прав граждан. Абрамченко продолжит отвечать за сотрудничество Госдумы и парламентской ассамблеи ОДКБ.
Еще один единоросс и тоже бывший вице-премьер (как Абрамченко и Жуков) – бывший министр сельского хозяйства и экс-глава Воронежской области Алексей Гордеев курирует работу комитетов по финансовому рынку, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по аграрным вопросам, по региональной политике и местному самоуправлению. Последний ему достался от не прошедшего в Госдуму зампреда нижней палаты Шолбана Кара-оола.
Бывший глава фракции ЕР Владимир Васильев на посту вице-спикера отвечает за деятельность комитетов по контролю, по делам национальностей, по информационной политике. Другая представитель партии – Анна Кузнецова курирует комитеты по труду и соцполитике, по защите семьи и по просвещению. Первым из них в новом созыве будет руководить Элеонора Кавшар (ЛДПР), вторым – снова коммунистка Нина Останина. Только третий из них возглавляет единоросс – Ирина Белых.
Мельникову отошли комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по науке и высшему образованию, комиссия по вопросам депутатской этики, а также сотрудничество с парламентским собранием Союза Белоруссии и России. Впервые избранная в Госдуму Мария Воропаева, ставшая вице-спикером от ЛДПР, курирует комитеты по культуре, по малому и среднему предпринимательству и по молодежной политике.
Представитель «Новых людей» Владислав Даванков отвечает за комитеты по развитию гражданского общества, по охране здоровья, по защите конкуренции. Вице-спикер от «Справедливой России» Александр Бабаков – по строительству и ЖКХ, по промышленности и торговле, по энергетике (только этот он сохранил с восьмого созыва, остальные сменились).
За спикером Володиным остались комитеты по обороне, по международным делам, по безопасности и противодействию коррупции, комиссия по регламенту и контроль за деятельностью аппарата Госдумы.