Песков: проработка обмена пленными с Украиной находится на финальной стадии
Согласование обмена пленными между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. Москва рассчитывает, что он состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, спецслужбы двух стран продолжают сверку списков военнопленных, которые должны вернуться домой. Эта работа необходима для окончательного согласования обмена.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
11 ноября первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин заявил, что Москва и Киев планируют обменять более 1000 военнопленных с каждой стороны. По его словам, обмен может состояться в течение двух-трех недель после согласования процедурных вопросов. Договоренность была достигнута на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
17 ноября Лантратова сообщила, что с начала спецоперации Россия и Украина провели 66 обменов пленными. По ее данным, домой вернулись более 8000 человек. С мая 2026 г. состоялись шесть обменов, в рамках которых удалось вернуть около 1000 военнослужащих и гражданских лиц.