17 ноября Лантратова сообщила, что с начала спецоперации Россия и Украина провели 66 обменов пленными. По ее данным, домой вернулись более 8000 человек. С мая 2026 г. состоялись шесть обменов, в рамках которых удалось вернуть около 1000 военнослужащих и гражданских лиц.