Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели
В рамках обмена Россия и Украина планируют передать друг другу более 1000 военнопленных с каждой стороны. Об этом ИС «Вести» заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
«В прошлом году самый масштабный был в 1000 человек. От этого и будем танцевать», – подчеркнул Зорин. Он отметил, что предстоящий обмен, о котором Москва и Киев договорились в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ, будет самым масштабным за все время конфликта.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, обмен пленными между Россией и Украиной может стать одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби. Собеседник агентства не стал раскрывать подробности возможных договоренностей и призвал дождаться завершения переговорного раунда.