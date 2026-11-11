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Главная / Политика /

Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели

Сергей Пахомов

В рамках обмена Россия и Украина планируют передать друг другу более 1000 военнопленных с каждой стороны. Об этом ИС «Вести» заявил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

«В прошлом году самый масштабный был в 1000 человек. От этого и будем танцевать», – подчеркнул Зорин. Он отметил, что предстоящий обмен, о котором Москва и Киев договорились в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ, будет самым масштабным за все время конфликта.

Второй день переговоров в Абу-Даби завершен. 11 ноября Politico писала, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, обмен пленными между Россией и Украиной может стать одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби. Собеседник агентства не стал раскрывать подробности возможных договоренностей и призвал дождаться завершения переговорного раунда.

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