Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие 2-3 недели

«В прошлом году самый масштабный был в 1000 человек. От этого и будем танцевать», – подчеркнул Зорин. Он отметил, что предстоящий обмен, о котором Москва и Киев договорились в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ, будет самым масштабным за все время конфликта.