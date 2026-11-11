ТАСС: обмен пленными может стать одним из итогов переговоров в ОАЭ
Обмен пленными между Россией и Украиной может стать одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой источник, знакомый с ходом переговоров.
«Как ожидается, это один из итогов», – заявил собеседник агентства. Он не стал раскрывать подробности возможных договоренностей и призвал дождаться завершения переговорного раунда.
Второй день переговоров уже завершился. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
11 ноября Politico сообщило, что одной из основных тем второго дня встречи может стать территориальный вопрос. По данным источников издания, ранее стороны сосредоточились на обсуждении гарантий безопасности для Украины и обмена военнопленными.
Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.