Фицо вспомнил, как Мерц кричал на него из-за блокировки санкций против России

«Я помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и кричал в трубку, спрашивая, что я себе позволяю», – рассказал Фицо. По его словам, Мерц возмущался блокировкой санкций против России, затрагивавших интересы Словакии, и угрожал прекратить финансирование республики.