Фицо вспомнил, как Мерц кричал на него из-за блокировки санкций против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц повысил на него голос во время телефонного разговора из-за блокировки антироссийских санкций Евросоюза. Об этом словацкий политик заявил на пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, передает телеканал TA3.
«Я помню наш первый разговор, когда он позвонил мне и кричал в трубку, спрашивая, что я себе позволяю», – рассказал Фицо. По его словам, Мерц возмущался блокировкой санкций против России, затрагивавших интересы Словакии, и угрожал прекратить финансирование республики.
Разговор состоялся во время обсуждения 18-го пакета ограничений ЕС летом 2025 г. Фицо подчеркнул, что Словакия имеет такое же право вето, как и Германия, и не намерена подчиняться давлению со стороны более крупных стран Евросоюза.
В июле 2025 г. Братислава неоднократно блокировала принятие 18-го пакета санкций из-за опасений по поводу энергоснабжения страны. 17 июля Фицо объявил о готовности поддержать ограничения, поскольку дальнейшее блокирование, по его словам, стало угрожать интересам Словакии.
3 сентября 2026 г. Братислава выступила против предложения ЕС увеличить срок продления индивидуальных санкций против России с шести месяцев до года. По данным Politico, Словакия стала единственной страной, не поддержавшей инициативу.
26 октября вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страна выступает против запрета ЕС на импорт российского газа и оспаривает решение Еврокомиссии.