Словакия отвергла план ЕС о ежегодном продлении санкций против России
Словакия отвергла план Евросоюза (ЕС) продлить на год индивидуальные санкции против России, сообщила Politico со ссылкой на трех дипломатов.
Действующие ограничения, которые ранее неоднократно продлевались на шесть месяцев, истекают 15 сентября. Для их продления требуется единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. На заседании послов 2 сентября Словакия стала единственной страной, не поддержавшей предложение о введении системы продления сроком на один год.
Представитель правительства Словакии отказался от комментариев и передал заявление МИДа страны, согласно которому обсуждения очередного шестимесячного пересмотра санкционного режима продолжаются и должны завершиться до 15 сентября.
Переговоры также касаются возможного включения в санкционный список еще 27 физических и юридических лиц с замораживанием их активов в ЕС. Технические эксперты стран союза продолжат обсуждать изменения и продление ограничений.
Индивидуальные санкции ЕС предусматривают, в частности, запрет на въезд и замораживание активов лиц и организаций, включенных в список. Экономические санкции против России ранее были продлены на 12 месяцев и будут действовать до июля 2027 г.
31 августа Politico сообщил, что Евросоюз (ЕС) намеревается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. По словам собеседников издания, главы европейских МИДов обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Предполагается, что их могут принять в октябре.
Другой источник сообщил, что страны ЕС снова начали активно говорить об изъятии замороженных российских активов. Однако для этой меры придется сначала убедить Бельгию, которая сопротивляется данному шагу.
23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. Евросоюз заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.