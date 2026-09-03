Словакия отвергла план ЕС о ежегодном продлении санкций против России

Действующие ограничения, которые ранее неоднократно продлевались на шесть месяцев, истекают 15 сентября. Для их продления требуется единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. На заседании послов 2 сентября Словакия стала единственной страной, не поддержавшей предложение о введении системы продления сроком на один год.