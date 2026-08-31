Politico: ЕС хочет внести 1600 физлиц и юрлиц в новый пакет санкций против РФ
Евросоюз (ЕС) намеревается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Предполагается, что их могут принять в октябре.
Другой источник сообщил, что страны ЕС снова начали активно говорить об изъятии замороженных российских активов. Однако для этой меры придется сначала убедить Бельгию, которая сопротивляется данному шагу.
«Стратегия – выложиться на полную. Мы применяем все возможные режимы санкций», – подчеркнул один из собеседников.
23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. Евросоюз заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.