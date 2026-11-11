Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби во время встречи в Москве 10 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент постоянно информирует всю нашу делегацию о том, что происходит в Абу-Даби», – сказал Песков. Он добавил, что необходимо дождаться завершения второго дня переговоров, после которого российская делегация расскажет об итогах встречи.
Встреча Путина и Лукашенко продолжалась почти четыре часа. По данным близкого к пресс-службе белорусского президента Telegram-канала «Пул Первого», лидеры провели переговоры в резиденции Ново-Огарево. Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в обеспечении белорусской армии современными вооружениями.
10 ноября Песков говорил, что российская делегация самостоятельно решит, связываться ли с президентом непосредственно с переговорной площадки или доложить об итогах после возвращения. По его словам, решение зависит от хода обсуждений.
Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября после 4,5 часов работы. По данным ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Стороны договорились продолжить встречу 11 ноября.
По итогам переговоров российская делегация планирует провести пресс-подход.