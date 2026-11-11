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Главная / Политика /

Украина проведет консультации с Европой после переговоров с РФ и США

Анна Виноградова

Украинская делегация проведет отдельную встречу с европейскими партнерами после завершения трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби. Об этом сообщил глава украинской переговорной группы, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, второй день переговоров начнется с обсуждений в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. После этого украинские представители планируют провести консультации с европейцами.

10 ноября украинская делегация уже встретилась с представителями Европы и США. В обсуждениях участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Умеров объяснял необходимость встречи согласованием позиций перед трехсторонними переговорами.

Первый день переговоров России, США и Украины завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По данным ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке.

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