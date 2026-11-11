Зима теплее климатической нормы ожидается почти во всех регионах России

Наиболее заметное потепление прогнозируется в Петропавловске-Камчатском, где температура может превысить многолетние показатели более чем на пять градусов. В Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске ожидается превышение нормы как минимум на два градуса.