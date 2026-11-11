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Зима теплее климатической нормы ожидается почти во всех регионах России

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средняя температура зимой 2026–2027 гг. в большинстве крупных городов России ожидается на 1–2,5 градуса выше климатической нормы. Об этом говорится в прогнозе «Яндекс погоды», подготовленном метеорологами сервиса с помощью ИИ-технологии «Метеум».

Наиболее заметное потепление прогнозируется в Петропавловске-Камчатском, где температура может превысить многолетние показатели более чем на пять градусов. В Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске ожидается превышение нормы как минимум на два градуса.

В Москве средняя температура зимы будет на 1,5–1,7 градуса выше обычного. Наиболее теплым относительно нормы ожидается декабрь, а январь будет умеренно морозным. Количество осадков в столице немного превысит средние многолетние показатели.

В Якутске и Благовещенске температура останется близкой к климатической норме. Хабаровск может стать единственным крупным региональным центром, где зима окажется немного холоднее обычного.

По прогнозу сервиса, во многих регионах также ожидается повышенное количество осадков. Во Владивостоке их может выпасть вдвое больше нормы, а в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске – почти в 1,5 раза.

12 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал теплую и влажную зиму на большей части России из-за влияния Эль-Ниньо. По его оценке, температура может превысить климатическую норму на три-четыре градуса, а количество осадков на Русской равнине во второй половине зимы – на 30–40%.

8 ноября Тишковец предупредил, что в Москве 13–14 ноября может выпасть половина месячной нормы осадков. При этом, по его словам, наступление метеорологической зимы откладывается, а устойчивый снежный покров пока не сформируется.

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