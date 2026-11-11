Как зарубежные СМИ оценили первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

«Хотя европейцы и американцы во вторник в совместном заявлении выразили поддержку «прочной европейской архитектуре безопасности и механизмам для послевоенной эпохи», они настаивали на уважении «суверенитета» и «территориальной целостности» Украины. Выражая определенный скептицизм, высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству AFP перед началом переговоров, что у Киева «нет особых ожиданий». Посмотрим, как будут развиваться события на местах, сказал он на условиях анонимности.