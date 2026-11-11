Как зарубежные СМИ оценили первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

Как зарубежные СМИ оценили первый день переговоров по Украине в Абу-ДабиПресса исключила скорое урегулирование конфликта
Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби начались 10 ноября. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников. Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов. По его словам, рассчитывать на достижение соглашения в ближайшие сутки не следует. Кушнер назвал трехсторонние переговоры конструктивными. 11 ноября переговоры возобновятся в 11:00 по московскому времени (12:00 по местному времени).
«Ведомости» собрали реакции в иностранных СМИ на первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
«Несмотря на публичный оптимизм Трампа, враждующие стороны по-прежнему далеки от согласия по условиям возможного урегулирования, спустя более чем 4,5 года <начала конфликта>.
Новое стремление Америки к соглашению подтолкнуло европейских чиновников к тому, чтобы занять место за столом переговоров для урегулирования <конфликта>».
«Россия ясно дала понять, что хочет, чтобы переговоры – первые в своем роде с февраля – носили строго трехсторонний характер, хотя советники по национальной безопасности из ряда европейских стран, а также представители НАТО и Европейского союза также находятся в столице ОАЭ для отдельных встреч. Многие, особенно в Европе, выразили сомнение в намерениях Москвы.
Эти переговоры проходят на фоне возобновленных усилий европейских стран по привлечению к более активной роли в переговорах о будущем Украины и безопасности блока в целом, после того как Трамп заявил о новом соглашении по безопасности Украины, которое «может охватить всю Европу».
«Хотя европейцы и американцы во вторник в совместном заявлении выразили поддержку «прочной европейской архитектуре безопасности и механизмам для послевоенной эпохи», они настаивали на уважении «суверенитета» и «территориальной целостности» Украины. Выражая определенный скептицизм, высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству AFP перед началом переговоров, что у Киева «нет особых ожиданий». Посмотрим, как будут развиваться события на местах, сказал он на условиях анонимности.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что он «с осторожным оптимизмом» относится к ситуации, полагая, что и Киев, и Москва «проявили некоторую гибкость в частных разговорах» относительно своих позиций».
«Однако надежды на прекращение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны омрачаются отсутствием каких-либо существенных прорывов в трех предыдущих раундах переговоров, состоявшихся ранее в этом году.
Нет никаких признаков того, что новая позиция могла бы привести к прорыву, но обстоятельства переговоров изменились из-за результатов промежуточных выборов в США , а также усиления давления на российскую экономику в условиях военного времени».
«Стратегия Дональда Трампа, заключавшаяся в уступках президенту России Владимиру Путину без каких-либо предложений взамен, пока что провалилась. Вряд ли это изменится в новом раунде переговоров».