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Три человека пострадали при беспилотной атаке на порт Усть-Луга

Инна Шульгина

Трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников на портовую зону Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

За ночь над регионом уничтожено 150 беспилотников. По словам Дрозденко, целью атаки была портовая зона Усть-Луга. Туда попали несколько БПЛА. Начался пожар. Жизням пострадавших ничто не угрожает.

Дрозденко также сообщал, что произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.

Ночью Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». Из-за ограничений по безопасности в аэропорту Санкт-Петербурга два пассажирских самолета, летевших из Стамбула и Хургады, совершили временную посадку в международном аэропорту Хельсинки. Экипаж еще одного самолета, следовавшего в Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, решил приземлиться в Калининграде, пишет ТАСС.

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