Три человека пострадали при беспилотной атаке на порт Усть-Луга

Ночью Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». Из-за ограничений по безопасности в аэропорту Санкт-Петербурга два пассажирских самолета, летевших из Стамбула и Хургады, совершили временную посадку в международном аэропорту Хельсинки. Экипаж еще одного самолета, следовавшего в Петербург из Хургады, находясь в воздушном пространстве Литвы, решил приземлиться в Калининграде, пишет ТАСС.