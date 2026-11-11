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Главная / Политика /

NYT: Байден разместил в своих мемуарах прощальное письмо Трампа

Инна Шульгина

Бывший президент США Джо Байден включил в свои мемуары прощальное письмо действующего американского лидера Дональда Трампа после его первого президентского срока. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание напомнило, что в первую неделю своего президентства Байден сообщил журналистам, что его предшественник Трамп оставил ему в Овальном кабинете «очень щедрое письмо». Но содержание письма Байден обсуждать не стал.

В своей новой книге «Обещай мне, Америка» Байден полностью приводит это послание. NYT также ознакомилась с фотокопией оригинального письма, датированного 20 января 2021 г. и оставленного в конверте с надписью «46» – отсылкой к статусу Байдена как 46-го президента США. Письмо сильно расходится с публичными высказываниями Трампа о Байдене и президентских выборах 2020 г. В нем Трамп не критиковал Байдена и не оспаривал результаты выборов, а выразил уверенность, что Байден «будет верен себе и американскому народу». Трамп также заявил, что знает, как сильно Байден любит американский народ.

Книга Байдена «Обещай мне, Америка» выйдет 17 ноября. 9 ноября Байден сообщал, что рак простаты, которым он страдает, замедляет работу над мемуарами.

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