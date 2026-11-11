NYT: Байден разместил в своих мемуарах прощальное письмо Трампа

В своей новой книге «Обещай мне, Америка» Байден полностью приводит это послание. NYT также ознакомилась с фотокопией оригинального письма, датированного 20 января 2021 г. и оставленного в конверте с надписью «46» – отсылкой к статусу Байдена как 46-го президента США. Письмо сильно расходится с публичными высказываниями Трампа о Байдене и президентских выборах 2020 г. В нем Трамп не критиковал Байдена и не оспаривал результаты выборов, а выразил уверенность, что Байден «будет верен себе и американскому народу». Трамп также заявил, что знает, как сильно Байден любит американский народ.