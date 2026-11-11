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Дрозденко: над Ленобластью сбили 146 беспилотников

Инна Шульгина

Дежурные силы ПВО сбили над Ленинградской областью 146 украинских беспилотников. В портовой зоне Усть-Луга начался пожар, его ликвидируют, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге.

«Дальнейшая информация уточняется», – добавил Дрозденко.

Ночью Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково». Мера действует на момент публикации.

По данным Минобороны, с 08:00 мск до 20:00 мск 10 ноября над шестью российскими регионами было ликвидировано 52 украинских беспилотника. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.

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