Дрозденко: над Ленобластью сбили 146 беспилотников

По данным Минобороны, с 08:00 мск до 20:00 мск 10 ноября над шестью российскими регионами было ликвидировано 52 украинских беспилотника. БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом.