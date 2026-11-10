ЦБ предупредил о поддельных сайтах с большими скидками к «черной пятнице»
Мошенники могут использовать период распродаж к «черной пятнице» для создания поддельных интернет-магазинов, предлагающих товары и услуги с крупными скидками, повышенным кешбэком и подарками. Об этом ТАСС сообщили в Банке России.
В регуляторе отметили, что злоумышленники адаптируют схемы обмана к актуальной повестке и используют популярные акции, чтобы завладеть деньгами граждан.
В ЦБ рекомендуют совершать покупки только на сайтах с защищенным соединением и внимательно проверять адрес страницы перед вводом данных банковской карты. Дополнительным признаком возможного мошенничества может стать предложение перейти в сторонний мессенджер под предлогом получения скидки или бонуса.
В 2026 г. «черная пятница» приходится на 27 ноября. До нее также пройдет ряд распродаж, в том числе акция 11 ноября, приуроченная ко Всемирному дню шопинга.
8 ноября в МВД предупредили о хищении персональных данных в общественных местах. Одна из угроз исходит от открытых Wi-Fi-сетей: среди них могут оказаться поддельные «двойники». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля. Еще один способ обмана – фальшивые QR-коды в общественных местах: при сканировании они ведут на фишинговые сайты или поддельные страницы оплаты. Мошенники также распространяют вредоносное ПО на «забытых» в общественных местах флешках и пауэрбанках. Четвертый способ обмана связан с включенным модулем Bluetooth: если он активен, мошенники могут получить доступ к контактам и сообщениям на устройстве.
МВД также сообщало о схеме мошенничества, когда жертвам с сайта знакомств предлагают протестировать «разработанное приложение» или установить программу для удобного обмена фотографиями. В результате на устройство попадает вредоносное ПО.