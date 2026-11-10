ЦБ предупредил о поддельных сайтах с большими скидками к «черной пятнице»

8 ноября в МВД предупредили о хищении персональных данных в общественных местах. Одна из угроз исходит от открытых Wi-Fi-сетей: среди них могут оказаться поддельные «двойники». Преступники создают такие точки доступа под названиями, похожими на настоящие, и без пароля. Еще один способ обмана – фальшивые QR-коды в общественных местах: при сканировании они ведут на фишинговые сайты или поддельные страницы оплаты. Мошенники также распространяют вредоносное ПО на «забытых» в общественных местах флешках и пауэрбанках. Четвертый способ обмана связан с включенным модулем Bluetooth: если он активен, мошенники могут получить доступ к контактам и сообщениям на устройстве.