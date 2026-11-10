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Binance предупредила об утечке данных из версий iOS

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Криптовалютная биржа Binance предупредила об уязвимости операционной системы iOS, которая позволяет вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2, говорится в сообщении компании в соцсети X.

Уязвимость получила название worse_query. По данным Binance, под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи. Биржа подчеркнула, что проблема связана с самой операционной системой и не ограничивается ее приложением.

Компания рекомендовала пользователям удалить программы, установленные из ненадежных источников, и обновить iOS и приложения до последних официальных версий. При подозрении на утечку данных Binance посоветовала перевести средства на новый кошелек, созданный на безопасном устройстве, и завершить все активные сеансы.

8 ноября МВД предупредило о схеме, при которой мошенники под видом тестирования приложений или обмена фотографиями убеждают пользователей устанавливать вредоносное ПО. Такие программы позволяют злоумышленникам получать доступ к устройствам и похищать деньги.

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