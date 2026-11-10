Binance предупредила об утечке данных из версий iOS

Уязвимость получила название worse_query. По данным Binance, под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи. Биржа подчеркнула, что проблема связана с самой операционной системой и не ограничивается ее приложением.