В Болгарии протестующие забросали яйцами кортеж фон дер Ляйен
Кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в болгарском городе Варна забросали яйцами, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Пикет, организованный сторонниками партии «Возрождение», с участием нескольких десятков человек прошел под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!».
Акция протеста состоялась перед зданием Высшего военно-морского училища имени Николы Вапцарова, которое фон дер Ляйен посетила в рамках рабочего визита в Болгарию. По данным телеканала, участники демонстрации бросали фрукты, овощи и яйца в сторону кортежа главы Еврокомиссии и премьер-министра Болгарии Румена Радева.
Протестующие потребовали не допустить вовлечения Болгарии в военный конфликт, а также призвали фон дер Ляйен немедленно покинуть страну. «Варна и вся Болгария хотят мира. Протест носит мирный характер и направлен против визита Урсулы фон дер Ляйен в Варну, поскольку она превратилась в посланника войны», – заявил один из участников акции.
В августе 2025 г. визит фон дер Ляйен в Болгарию также сопровождался протестами сторонников партии «Возрождение». Тогда демонстранты собрались возле Вазовского машиностроительного завода, а лидер партии Костадин Костадинов пытался заблокировать проезд автомобиля главы Еврокомиссии. Акция проходила на фоне заявлений фон дер Ляйен о планах расширения производства вооружений в Болгарии, в том числе строительства двух заводов по производству пороха немецкого оборонного концерна Rheinmetall.