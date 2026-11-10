В Болгарии протестующие забросали яйцами кортеж фон дер Ляйен

Протестующие потребовали не допустить вовлечения Болгарии в военный конфликт, а также призвали фон дер Ляйен немедленно покинуть страну. «Варна и вся Болгария хотят мира. Протест носит мирный характер и направлен против визита Урсулы фон дер Ляйен в Варну, поскольку она превратилась в посланника войны», – заявил один из участников акции.