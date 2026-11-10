Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,408+0,31%KLVZ1,902-1,55%BRZL1 184-4,82%IMOEX2 457,84-0,62%RTSI935,64-0,62%RGBI112+0,04%RGBITR778,51+0,08%
Главная / Медиа /

Книжную ярмарку Non/fiction могут перенести на январь 2027 года

Событие может пройти в Манеже
Максим Цуланов
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction могут перенести с декабря 2026 на январь 2027 г. Об этом сообщил главный редактор «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов в Telegram.

«Издательства начали получать уведомления о переносе ярмарки non/fictio№28. Уже можно сказать – ярмарка перенесена на 21–24 января 2027 г.», – написал он.

По его информации, событие пройдет в Манеже. Два топ-менеджера книжных издательств сообщили «Ведомостям» о получении аналогичных уведомлений.

В дирекции ярмарки заявили «Ведомостям», отвечая на вопрос о переносе, что официальной информации пока нет.

«Non/fiction весна» – 2026: мемуары Пиотровского и русреал

Медиа

Non/fiction, согласно информации на сайте ярмарки, должна пройти с 3 по 6 декабря 2026 г. О месте проведения организаторы обещали объявить дополнительно.

Международная книжная ярмарка Non/fiction существует с 1999 г. Ежегодно проводится в ноябре-декабре и апреле в московском «Гостином дворе». Главной идеей организаторы называют объединение художественной литературы и произведений жанров нон-фикшен. Издательства предлагают на ярмарке романы, рассказы, фантастику и фэнтези, научные и научно-популярные книги, биографии и мемуары.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте