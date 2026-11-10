Книжную ярмарку Non/fiction могут перенести на январь 2027 года

Книжную ярмарку Non/fiction могут перенести на январь 2027 годаСобытие может пройти в Манеже
Ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction могут перенести с декабря 2026 на январь 2027 г. Об этом сообщил главный редактор «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов в Telegram.
«Издательства начали получать уведомления о переносе ярмарки non/fictio№28. Уже можно сказать – ярмарка перенесена на 21–24 января 2027 г.», – написал он.
По его информации, событие пройдет в Манеже. Два топ-менеджера книжных издательств сообщили «Ведомостям» о получении аналогичных уведомлений.
В дирекции ярмарки заявили «Ведомостям», отвечая на вопрос о переносе, что официальной информации пока нет.
Non/fiction, согласно информации на сайте ярмарки, должна пройти с 3 по 6 декабря 2026 г. О месте проведения организаторы обещали объявить дополнительно.
Международная книжная ярмарка Non/fiction существует с 1999 г. Ежегодно проводится в ноябре-декабре и апреле в московском «Гостином дворе». Главной идеей организаторы называют объединение художественной литературы и произведений жанров нон-фикшен. Издательства предлагают на ярмарке романы, рассказы, фантастику и фэнтези, научные и научно-популярные книги, биографии и мемуары.