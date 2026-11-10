Книжную ярмарку Non/fiction могут перенести на январь 2027 года

Международная книжная ярмарка Non/fiction существует с 1999 г. Ежегодно проводится в ноябре-декабре и апреле в московском «Гостином дворе». Главной идеей организаторы называют объединение художественной литературы и произведений жанров нон-фикшен. Издательства предлагают на ярмарке романы, рассказы, фантастику и фэнтези, научные и научно-популярные книги, биографии и мемуары.