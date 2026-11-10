Полицейский погиб при взрыве в испанском Овьедо
Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве в жилом здании в испанском Овьедо. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в Национальной полиции страны.
Полицейские прибыли в здание в районе Вильяфрия после стрельбы, в результате которой пострадала женщина. На входе они обнаружили рюкзак со взрывным устройством. Оно сдетонировало, из-за чего погиб сотрудник кинологического подразделения полиции.
Другой полицейский, который служит в подразделении по обезвреживанию взрывных устройств, потерял ногу и находится в крайне тяжелом состоянии. Полиция разыскивает человека, открывшего стрельбу перед взрывом, уточнило EFE.
8 ноября The Guardian сообщила, что шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате стрельбы на оживленной рыночной площади в Кракове. По данным издания, это был «акт террора» против жителей города. Отмечается, что подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, открыл огонь из автоматического оружия на главной рыночной площади города 7 ноября.