Полицейский погиб при взрыве в испанском Овьедо

8 ноября The Guardian сообщила, что шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате стрельбы на оживленной рыночной площади в Кракове. По данным издания, это был «акт террора» против жителей города. Отмечается, что подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, открыл огонь из автоматического оружия на главной рыночной площади города 7 ноября.