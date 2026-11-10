Главное из заявлений делегаций перед началом переговоров в Абу-Даби

«Я знаю, что существует много сильных эмоций с обеих сторон, – в Европе, на Украине, в России – по этому поводу, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь проявляют, приезжая сюда сегодня. Думаю, что у нас будут очень продуктивные пару дней», – сказал он (цитата по ТАСС).