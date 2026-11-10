Главное из заявлений делегаций перед началом переговоров в Абу-Даби

Главное из заявлений делегаций перед началом переговоров в Абу-ДабиСтороны выразили надежду на продуктивность встреч
10 ноября в Абу-Даби стартовали двухдневные трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав переговорной группы вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий и неназванный аналитик СВР. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Ведомости» собрали основные заявления представителей делегаций трех стран перед началом переговоров.
Россия
Перед началом трехсторонних переговоров Мединский поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за гостеприимство, а США – за усилия по миротворчеству, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе, наша делегация стала больше и еще более профессиональной, позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины», – сказал главный российский переговорщик.
В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать перспективы достижения конкретных договоренностей в Абу-Даби.
По словам Пескова, российская делегация самостоятельно решит, связываться ли с президентом РФ Владимиром Путиным непосредственно с площадки переговоров в Абу-Даби или представить доклад после возвращения. Решение будет зависеть от хода встречи.
Украина
Умеров заявил, что делегация Украины получила мандат на обсуждение всех вопросов на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
«У нас были очень продуктивные дискуссии [с представителями США] на протяжении последнего года и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. <…> У нас есть мандат от <…> [Владимира] Зеленского обсуждать все темы», – сказал он (цитата по ТАСС).
По данным Reuters, перед началом встречи Умеров заявил, что украинские официальные лица провели отдельные встречи с представителями Европы, НАТО и ЕС, а также с двумя американскими посланниками.
«Мы делаем все, чтобы Европа стала участником дипломатического процесса», – сказал он.
США
Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность урегулированию на Украине. «Он [Трамп] считает, что этот конфликт длится слишком долго», – сказал Кушнер (цитата по «РИА Новости»).
Зять Трампа также отметил, что для приезда на переговоры в Абу-Даби требовалось мужество.
«Я знаю, что существует много сильных эмоций с обеих сторон, – в Европе, на Украине, в России – по этому поводу, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь проявляют, приезжая сюда сегодня. Думаю, что у нас будут очень продуктивные пару дней», – сказал он (цитата по ТАСС).
Уиткофф написал в X по итогам встречи, которая прошла перед трехсторонними переговорами США, России и Украины, что Вашингтон, Киев и европейские партнеры продолжат работать в тесной кооперации в ходе всего переговорного процесса с общей целью продвинуться в сторону более широких многосторонних дискуссий с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и устойчивого мира. Спецпосланник США также отметил, что участники встречи подтвердили общую приверженность «сильной послевоенной архитектуре и механизмам европейской безопасности». Стороны дали понять, что НАТО останется центральным элементом евро-атлантической коллективной обороны.