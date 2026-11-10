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Кушнер счел необходимой новую систему безопасности в Европе

Анна Виноградова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

США считают необходимым создать новую систему безопасности, которая позволит обеспечить долгосрочный мир в Европе. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, передает «Интерфакс».

«Нужна новая система, которая обеспечит мир на десятилетия или столетия», – сказал Кушнер.

По его словам, участники встречи намерены обсудить не только урегулирование конфликта на Украине, но и отношения Европы, России и Украины в сфере безопасности.

6 ноября Кушнер предложил пять направлений будущих соглашений России и НАТО. Среди них – регулярные консультации по безопасности, создание каналов кризисной связи, повышение военной прозрачности, взаимные меры по предотвращению эскалации и формирование долгосрочной системы европейской безопасности.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и региона в повестку переговоров в Абу-Даби.

По информации Financial Times, Вашингтон также добивается согласия Москвы на участие европейских стран в обсуждениях. При этом Кремль ранее исключил их непосредственное участие в трехсторонней встрече.

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