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Кушнер рассчитывает на продуктивный диалог с Россией и Украиной

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.

По его словам, переговорный процесс сопровождается сильными эмоциями, однако он высоко оценивает мужество команд, участвующих в обсуждении.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались 10 ноября в столице ОАЭ. Встречи рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США также представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Ранее Кушнер заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходим прямой диалог России и европейских стран по вопросам безопасности. Он выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби создадут условия для такого взаимодействия.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что основным пунктом повестки переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. По его словам, стороны намерены согласовать принципы будущего урегулирования конфликта.

Как писала The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон рассматривает заключение более широкого соглашения о безопасности в Европе как одно из условий прекращения конфликта на Украине.

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