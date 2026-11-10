Кушнер рассчитывает на продуктивный диалог с Россией и Украиной
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер выразил надежду на продуктивный диалог с представителями России и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.
По его словам, переговорный процесс сопровождается сильными эмоциями, однако он высоко оценивает мужество команд, участвующих в обсуждении.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались 10 ноября в столице ОАЭ. Встречи рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США также представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф.
Ранее Кушнер заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходим прямой диалог России и европейских стран по вопросам безопасности. Он выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби создадут условия для такого взаимодействия.
9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что основным пунктом повестки переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. По его словам, стороны намерены согласовать принципы будущего урегулирования конфликта.
Как писала The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон рассматривает заключение более широкого соглашения о безопасности в Европе как одно из условий прекращения конфликта на Украине.