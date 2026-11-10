Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,377+0,06%VEON-RX87,4-0,57%BISVP10,12-1,84%IMOEX2 458,44-0,59%RTSI935,87-0,59%RGBI112,08+0,12%RGBITR779,01+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ: Евросоюз «самовырезался» из переговоров по Украине

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Евросоюз (ЕС) исключил себя из переговорного процесса по Украине из-за своей позиции и поддержки Киева. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Ситуация такова, что Евросоюз, <...> он себя из этого процесса исключил, самовырезался», – подчеркнул дипломат.

По его словам, европейские страны утратили возможность выступать посредниками из-за военной, финансовой и политической помощи Украине, а также негативного отношения к России. Грушко добавил, что страны НАТО и ЕС готовятся к масштабному столкновению с Москвой.

Он также напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, согласно которому посредником в переговорном процессе от Европы мог бы выступить экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию. 

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам. По его словам, Россия не получала инициатив со стороны европейских стран относительно механизмов обеспечения безопасности. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь