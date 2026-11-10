МИД РФ: Евросоюз «самовырезался» из переговоров по Украине
Евросоюз (ЕС) исключил себя из переговорного процесса по Украине из-за своей позиции и поддержки Киева. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Ситуация такова, что Евросоюз, <...> он себя из этого процесса исключил, самовырезался», – подчеркнул дипломат.
По его словам, европейские страны утратили возможность выступать посредниками из-за военной, финансовой и политической помощи Украине, а также негативного отношения к России. Грушко добавил, что страны НАТО и ЕС готовятся к масштабному столкновению с Москвой.
Он также напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, согласно которому посредником в переговорном процессе от Европы мог бы выступить экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам. По его словам, Россия не получала инициатив со стороны европейских стран относительно механизмов обеспечения безопасности.