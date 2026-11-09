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Кушнер: диалог России и Европы необходим для завершения конфликта на Украине

Сергей Пахомов
Fabian Sommer / tass
Fabian Sommer / tass

Для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта на Украине потребуется прямое взаимодействие России и Европы по теме безопасности. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер в X.

«Мы надеемся, что обсуждения в Абу-Даби создадут условия для начала такого взаимодействия в ближайшем будущем в рамках более широкого многостороннего процесса», – написал Кушнер.

По его словам, США ведут работу по четырем направлениям: прекращение боевых действий, разработка гарантий безопасности, восстановление экономики Украины и решение гуманитарных проблем. Он отметил, что стороны должны сосредоточиться на этих вопросах, чтобы создать условия для долгосрочного мира.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности как России и Украины отдельно, так и безопасности региона в целом. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности в контексте российско-украинского конфликта поднимался не раз. По его словам, речь шла о послевоенной инфраструктуре Украины и всего Европейского континента.

Переговоры по Украине стартуют в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. От России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

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