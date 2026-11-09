Кушнер: диалог России и Европы необходим для завершения конфликта на Украине

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности как России и Украины отдельно, так и безопасности региона в целом. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности в контексте российско-украинского конфликта поднимался не раз. По его словам, речь шла о послевоенной инфраструктуре Украины и всего Европейского континента.