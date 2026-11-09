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Главная / Недвижимость /

Минстрой: в России снизились продажи строящегося и готового жилья

Анна Виноградова

В России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже введенного в эксплуатацию жилья. Об этом министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал ИС «Вести».

«В целом отмечается замедление и снижение продаж уже и построенного, и строящегося жилья», – заявил министр.

По словам Файзуллина, количество новых строительных проектов в регионах уменьшилось почти на 4%, что связано со снижением выдачи разрешений на строительство. При этом глава Минстроя выразил уверенность, что план по вводу жилья в 2026 г. будет выполнен.

Министр также отметил, что последние пять лет были эффективными для строительной отрасли. В этот период ежегодный ввод жилья в России превышал 100 млн кв. м.

5 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов спрогнозировал сокращение продаж новостроек по итогам 2026 г. на 10–15%. По его словам, количество обращений девелоперов за реструктуризацией кредитов выросло примерно на 47% за год.

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Ранее аналитики «Метриума» зафиксировали снижение объема нового жилья на первичном рынке Москвы. В сентябре площадь квартир в новостройках, вышедших на рынок с начала года, оказалась на 18% меньше, чем годом ранее.

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