Минстрой: в России снизились продажи строящегося и готового жилья
В России наблюдается снижение продаж как строящегося, так и уже введенного в эксплуатацию жилья. Об этом министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал ИС «Вести».
«В целом отмечается замедление и снижение продаж уже и построенного, и строящегося жилья», – заявил министр.
По словам Файзуллина, количество новых строительных проектов в регионах уменьшилось почти на 4%, что связано со снижением выдачи разрешений на строительство. При этом глава Минстроя выразил уверенность, что план по вводу жилья в 2026 г. будет выполнен.
Министр также отметил, что последние пять лет были эффективными для строительной отрасли. В этот период ежегодный ввод жилья в России превышал 100 млн кв. м.
5 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов спрогнозировал сокращение продаж новостроек по итогам 2026 г. на 10–15%. По его словам, количество обращений девелоперов за реструктуризацией кредитов выросло примерно на 47% за год.
Ранее аналитики «Метриума» зафиксировали снижение объема нового жилья на первичном рынке Москвы. В сентябре площадь квартир в новостройках, вышедших на рынок с начала года, оказалась на 18% меньше, чем годом ранее.