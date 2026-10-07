Количество запущенных в этом году новостроек сократилось почти на треть

О снижении числа стартов на первичном рынке недвижимости в этом году говорят и другие эксперты. По подсчетам компании Macon, количество запусков уменьшилось год к году на 8% до 286 проектов, а их жилая площадь – на 27% до 6,5 млн кв. м, говорит ее директор по исследованиям Ольга Змиевская. При этом если учитывать все новостройки, выведенные на рынок за последние девять месяцев, включая новые очереди в существующих объектах, то суммарный метраж квартир в них увеличился на 1% до 12,6 млн кв. м, добавляет главный аналитик «Циана» Алексей Попов. Как отмечает коммерческий директор ГК «Отрада» по Московской области Татьяна Павлова, власти охотнее выдают разрешения на строительство отдельных корпусов в рамках уже строящихся комплексов, потому что они уже интегрированы в существующую инфраструктуру и отвечают потребностям формирующегося района. А вот процесс согласования новых жилых домов, по ее словам, занимает значительно больше времени.