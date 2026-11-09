Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы

30 июля «Ведомости» писали, что на ряд должностей гражданской госслужбы в аппаратах судов можно будет нанимать кандидатов со средним профессиональным юридическим образованием, а также студентов юридических вузов, которые освоили не менее половины образовательной программы. Изменения предлагается внести в закон о государственной гражданской службе. Смягченные квалификационные требования будут действовать для должностей категории «специалисты» старшей группы в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и судах общей юрисдикции субъектов РФ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев во время обсуждений отметил, что законопроект позволит сократить кадровый дефицит и повысит востребованность профессии у молодежи.