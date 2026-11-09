Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) статусом научно-методического центра в сфере государственной и муниципальной службы. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
Академия будет обеспечивать научное и экспертно-методическое сопровождение подготовки кадров для госслужбы, разрабатывать и реализовывать образовательные программы для чиновников, а также проводить фундаментальные и прикладные исследования по запросам администрации президента, правительства и других государственных органов.
В полномочия РАНХиГС войдут разработка методик личностно-профессиональной диагностики и оценки квалификации действующих служащих и кандидатов на государственные и муниципальные должности. Академия также сможет обрабатывать сведения о лицах, включенных в кадровые резервы, формируемые госорганами.
Кроме того, вуз получит право разрабатывать и утверждать собственные образовательные стандарты для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также устанавливать требования к подготовке научных кадров в аспирантуре.
Правительству поручено в течение трех месяцев привести нормативные акты в соответствие с указом. Документ вступил в силу со дня подписания.
30 июля «Ведомости» писали, что на ряд должностей гражданской госслужбы в аппаратах судов можно будет нанимать кандидатов со средним профессиональным юридическим образованием, а также студентов юридических вузов, которые освоили не менее половины образовательной программы. Изменения предлагается внести в закон о государственной гражданской службе. Смягченные квалификационные требования будут действовать для должностей категории «специалисты» старшей группы в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и судах общей юрисдикции субъектов РФ. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев во время обсуждений отметил, что законопроект позволит сократить кадровый дефицит и повысит востребованность профессии у молодежи.