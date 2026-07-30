Правительство одобрило работу студентов в качестве секретарей в судах

Правительство одобрило работу студентов в качестве секретарей в судахРешить кадровую проблему только снижением квалификационных требований невозможно, говорят эксперты
На ряд должностей гражданской госслужбы в аппаратах судов можно будет нанимать кандидатов со средним профессиональным юридическим образованием, а также студентов юридических вузов, которые освоили не менее половины образовательной программы. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Отзыв опубликован в электронной базе Госдумы, обратили внимание «Ведомости». Автор законопроекта – Верховный суд РФ.
Изменения предлагается внести в закон о государственной гражданской службе. По мнению авторов инициативы, они должны помочь привлечь больше людей на работу в аппараты судов.
Смягченные квалификационные требования будут действовать для должностей категории «специалисты» старшей группы в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и судах общей юрисдикции субъектов РФ.
Инициатива обсуждалась на Пленуме ВС РФ, который состоялся 16 июня. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев во время обсуждений отметил, что законопроект по смягчению требований к образованию будущих работников аппарата суда позволит сократить кадровый дефицит и повысит востребованность профессии у молодежи. Нововведение, с одной стороны, расширит круг лиц, имеющих право замещать указанные должности, за счет привлечения молодежи, а с другой стороны – сохранит гарантии для тех, кто уже получил высшее юридическое образование, отметили тогда в ВС РФ.
Согласно реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, к такой категории относят секретарей судебных заседаний и суда, консультантов, главных и ведущих специалистов, а также специалистов аппаратов кассационных, апелляционных, арбитражных и других судов различных уровней. Это уточняет в своем отзыве к законопроекту комитет Госдумы по науке и высшему образованию, который поддержал инициативу. Рассмотреть инициативу в первом чтении планируется в осеннюю сессию Госдумы.
Сейчас, особенно в судах общей юрисдикции, кадровый дефицит аппарата ощущается крайне остро, говорит старший юрист практики трудового права Key Consulting Group София Жидких. Наибольшая нехватка наблюдается среди секретарей судебных заседаний, делопроизводителей и помощников судей. По ее словам, нередко один секретарь и один помощник обеспечивают работу сразу нескольких судей, что при высокой нагрузке неизбежно влияет на сроки подготовки судебных актов, организацию судебного делопроизводства и эффективность работы суда в целом.
Расширение круга лиц, которые могут замещать такие должности, способно частично снять кадровое напряжение, продолжила Жидких. Для студентов старших курсов и выпускников колледжей это станет хорошим стартом карьеры и возможностью получить практический опыт, а для судебной системы – дополнительным источником квалифицированных кадров, добавила она.
Секретарь по закону наделен незначительным объемом функций и может успешно справляться с ними при отсутствии высшего юридического образования, говорит адвокат, старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета им. Кутафина Владислав Ватаманюк. Вместе с тем такие дисциплины, как гражданское и уголовное процессуальное право, которые главным образом регламентируют вопросы осуществления судопроизводства, изучаются на старших курсах во второй половине программы обучения. Ватаманюк предложил дополнить законопроект требованием, чтобы кандидаты на должность секретаря судебного заседания до трудоустройства обязательно освоили ключевые процессуально-правовые дисциплины. По его словам, это необходимо, чтобы сотрудники понимали смысл процессуальных действий, которые фиксируют в протоколах судебных заседаний.
На практике секретари судебных заседаний нередко выполняют обязанности, которые выходят за рамки их должностных функций. Изменения в судебном законодательстве последних лет постепенно расширяют полномочия секретарей и помощников судей, передавая им часть функций судей. Если смотреть на этот вопрос под таким углом зрения, то данную инициативу вряд ли можно поддержать, говорит Ватаманюк. По его мнению, вопросы судебной защиты, от которых зависят жизнь, здоровье, имущество и права граждан, должны решать специалисты с высшим юридическим образованием, а также достаточным профессиональным и жизненным опытом.
Есть риск, что суды получат не долгосрочный кадровый резерв, а поток временных сотрудников, считает юрист в сфере образования, руководитель практики образовательного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Асманская. Студент приобретет опыт, получит сильную строчку в резюме и уйдет туда, где выше оплата и понятнее перспективы роста. По ее словам, одной корректировки требований к образованию недостаточно. Нужно одновременно думать об условиях труда, мотивации и карьерной траектории сотрудников аппарата, добавила она.