Правительство одобрило работу студентов в качестве секретарей в судах

Секретарь по закону наделен незначительным объемом функций и может успешно справляться с ними при отсутствии высшего юридического образования, говорит адвокат, старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета им. Кутафина Владислав Ватаманюк. Вместе с тем такие дисциплины, как гражданское и уголовное процессуальное право, которые главным образом регламентируют вопросы осуществления судопроизводства, изучаются на старших курсах во второй половине программы обучения. Ватаманюк предложил дополнить законопроект требованием, чтобы кандидаты на должность секретаря судебного заседания до трудоустройства обязательно освоили ключевые процессуально-правовые дисциплины. По его словам, это необходимо, чтобы сотрудники понимали смысл процессуальных действий, которые фиксируют в протоколах судебных заседаний.