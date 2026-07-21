ВЭБ.РФ назвал города – лидеры по трудоустройству выпускников вузов

В городах-лидерах показатель трудоустройства в течение первого года после окончания обучения составляет от 85% до свыше 95%. Для сравнения: в среднем по стране работу находят 65% выпускников. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин связал успех этих городов с диверсификацией экономики. «Показательно, что уверенные – от 85% до свыше 95% – в трудоустройстве выпускников вузов демонстрируют города, активно развивающие сразу несколько сфер экономики и инфраструктуру. В числе ключевых направлений – технологии и цифровые решения, промышленность, в том числе пищевая, а также сфера гостеприимства», – сказал он.