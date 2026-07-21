ВЭБ.РФ назвал города – лидеры по трудоустройству выпускников вузов
Воронеж, Краснодар, Набережные Челны и Петропавловск-Камчатский стали лидерами по трудоустройству выпускников вузов. К таким выводам пришли аналитики Индекса качества жизни «Развивай.РФ» .
В городах-лидерах показатель трудоустройства в течение первого года после окончания обучения составляет от 85% до свыше 95%. Для сравнения: в среднем по стране работу находят 65% выпускников. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин связал успех этих городов с диверсификацией экономики. «Показательно, что уверенные – от 85% до свыше 95% – в трудоустройстве выпускников вузов демонстрируют города, активно развивающие сразу несколько сфер экономики и инфраструктуру. В числе ключевых направлений – технологии и цифровые решения, промышленность, в том числе пищевая, а также сфера гостеприимства», – сказал он.
В Краснодаре реализуются проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму более 300 млрд руб. В их числе модернизация систем водоснабжения, строительство трамвайной линии и возведение школ. Воронеж также входит в число лидеров по развитию ГЧП – там реконструируют парки, строят спортивный кластер и теплоэнергетический комплекс. Петропавловск-Камчатский делает ставку на инфраструктуру и туризм: в городе заключено более 60 концессионных соглашений для обновления общественных пространств, транспорта и объектов культуры.
Индекс «Развивай.РФ» включает больше 300 показателей качества жизни в городах. Он стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП, разработанной Минэкономразвития. По поручению президента ВЭБ является обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 млрд руб.