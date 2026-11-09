ХК «Динамо» отстранил главного тренера Леонида Тамбиева от работы
Московский хоккейный клуб «Динамо» отстранил Леонида Тамбиева от должности главного тренера. Это следует из сообщения на сайте ХК.
Тамбиев отстранен приказом гендиректора клуба. Сейчас исполнение обязанностей главного тренера команды возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского.
Отстранение произошло вскоре после того, как Тамбиев поругался с болельщиками на матче с «Торпедо» 7 ноября. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Торпедо». Тогда Тамбиев заявил, что болельщики должны поддерживать команду и тренера, а не «подрывать» авторитет. «Вы тренера должны поддержать! А вы его просто *****! Можете не ездить [на выездные матчи команды]», – заявил он (цитата по «Спорт-экспресс»).
«Динамо» назначило Тамбиев на должность главного тренера в апреле, после провального сезона в КХЛ. До этого Тамбиев работал в тренерском штабе СКА, возглавлял «Адмирал». Также был главным тренером в карагандинской «Сарыарке», петербургском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге».