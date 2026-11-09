ХК «Динамо» отстранил главного тренера Леонида Тамбиева от работы

Отстранение произошло вскоре после того, как Тамбиев поругался с болельщиками на матче с «Торпедо» 7 ноября. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Торпедо». Тогда Тамбиев заявил, что болельщики должны поддерживать команду и тренера, а не «подрывать» авторитет. «Вы тренера должны поддержать! А вы его просто *****! Можете не ездить [на выездные матчи команды]», – заявил он (цитата по «Спорт-экспресс»).