Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363+0,66%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 475,13+0,46%RTSI949,26+0,46%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Главная / Стиль жизни /

ХК «Динамо» отстранил главного тренера Леонида Тамбиева от работы

Максим Цуланов
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский хоккейный клуб «Динамо» отстранил Леонида Тамбиева от должности главного тренера. Это следует из сообщения на сайте ХК.

Тамбиев отстранен приказом гендиректора клуба. Сейчас исполнение обязанностей главного тренера команды возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского.

Отстранение произошло вскоре после того, как Тамбиев поругался с болельщиками на матче с «Торпедо» 7 ноября. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Торпедо». Тогда Тамбиев заявил, что болельщики должны поддерживать команду и тренера, а не «подрывать» авторитет. «Вы тренера должны поддержать! А вы его просто *****! Можете не ездить [на выездные матчи команды]», – заявил он (цитата по «Спорт-экспресс»).

«Динамо» назначило Тамбиев на должность главного тренера в апреле, после провального сезона в КХЛ. До этого Тамбиев работал в тренерском штабе СКА, возглавлял «Адмирал». Также был главным тренером в карагандинской «Сарыарке», петербургском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь