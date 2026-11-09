Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной

Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября, ей было 88 лет. Прощание с артисткой состоится 11 ноября в прощальном зале в Кунцеве. Отпевание пройдет в тот же день в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.