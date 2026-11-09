Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной
Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства назвал Федосееву-Шукшину замечательной актрисой и искренним, обаятельным человеком. По его словам, она буквально проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.
Путин подчеркнул, что светлая память о Федосеевой-Шукшиной навсегда останется в сердцах ее родных, друзей и поклонников.
14 октября Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. 4 ноября «РИА Новости» со ссылкой на дочь Ольгу сообщило, что артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.