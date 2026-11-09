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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лидии Федосеевой-Шукшиной

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Федосееву-Шукшину замечательной актрисой и искренним, обаятельным человеком. По его словам, она буквально проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.

Путин подчеркнул, что светлая память о Федосеевой-Шукшиной навсегда останется в сердцах ее родных, друзей и поклонников.

Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября, ей было 88 лет. Прощание с артисткой состоится 11 ноября в прощальном зале в Кунцеве. Отпевание пройдет в тот же день в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

14 октября Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. 4 ноября «РИА Новости» со ссылкой на дочь Ольгу сообщило, что артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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