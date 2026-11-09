Гросси: сотрудник Запорожской ТЭС погиб при ударе беспилотника

По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате удара БПЛА. В МАГАТЭ подтвердили, что получили информацию о гибели электрослесаря ЗАЭС при атаке, произошедшей 9 ноября.