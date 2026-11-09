Гросси: сотрудник Запорожской ТЭС погиб при ударе беспилотника
Работник Запорожской тепловой электростанции погиб в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате удара БПЛА. В МАГАТЭ подтвердили, что получили информацию о гибели электрослесаря ЗАЭС при атаке, произошедшей 9 ноября.
Гросси осудил удары по персоналу энергетических объектов, связанных с атомной энергетикой. Он заявил, что подобные действия нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности и должны быть немедленно прекращены.
8 ноября воздушная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала электроснабжение собственных нужд ЗАЭС, отключилась из-за срабатывания защиты после повреждения. Позже электроснабжение восстановили.
6 ноября Гросси призвал прекратить военные действия вблизи ЗАЭС. В МАГАТЭ отметили, что атаки беспилотников затрагивают персонал атомной станции и города, в котором живут сотрудники. В частности, сообщалось о гибели одного из работников Запорожской АЭС. Еще одной угрозой для ядерных объектов остаются возможные перебои с внешним электроснабжением.
3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.