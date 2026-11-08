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На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Елена Вострикова
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено после проведения ремонтных работ на линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в официальном канале станции в Max.

По информации ЗАЭС, линию вновь ввели в эксплуатацию. Сейчас через нее обеспечивается электроснабжение собственных нужд атомной станции.

Во время отсутствия внешнего питания на ЗАЭС использовались резервные дизель-генераторы, которые, как отметили на станции, работали без замечаний. После возобновления подачи электроэнергии их перевели в режим дежурства.

В сообщении отмечается, что все системы безопасности функционировали штатно, нарушений установленных пределов и условий эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающих районах остается стабильным и соответствует естественным природным значениям, подчеркнули на станции.

Утром 8 ноября стало известно об отключении внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Причиной стало повреждение линии «Ферросплавная-1», из-за которого сработала автоматическая защита.

2 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе украинские атаки на ее город-спутник Энергодар.

22 октября мэр Энергодара Максим Пухов заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за ударов по инфраструктуре города. По его словам, украинские военные систематически минируют подъездные дороги с помощью тяжелых беспилотников и атакуют транспорт ударными дронами, пытаясь ограничить сообщение с населенным пунктом.

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