При стрельбе в Кракове погибли граждане Австрии и Великобритании
Жертвами теракта в польском Кракове стали двое иностранцев – гражданин Великобритании и гражданка Австрии. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар.
«Могу подтвердить, что 51-летняя [погибшая] женщина является гражданкой Австрии. Кроме того, есть [погибший] 32-летний гражданин Великобритании», – сказал он (цитата по Onet).
Еще четверо погибших – граждане Польши.
Теракт в Кракове произошел 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили в первые минуты нападения. Ян Кленчар сообщил, что двое раненых полицейских, участвовавших в нейтрализации стрелка, выведены из комы. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.
Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября, сообщили в МВД Польши. Российское посольство в республике уточнило, что пострадала одна россиянка.