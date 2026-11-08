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При стрельбе в Кракове погибли граждане Австрии и Великобритании

Максим Цуланов

Жертвами теракта в польском Кракове стали двое иностранцев – гражданин Великобритании и гражданка Австрии. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар.

«Могу подтвердить, что 51-летняя [погибшая] женщина является гражданкой Австрии. Кроме того, есть [погибший] 32-летний гражданин Великобритании», – сказал он (цитата по Onet).

Еще четверо погибших – граждане Польши.

Теракт в Кракове произошел 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили в первые минуты нападения. Ян Кленчар сообщил, что двое раненых полицейских, участвовавших в нейтрализации стрелка, выведены из комы. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.

Граждане России есть в списке жертв и пострадавших при теракте в Кракове 7 ноября, сообщили в МВД Польши. Российское посольство в республике уточнило, что пострадала одна россиянка.

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