При стрельбе в Кракове погибли граждане Австрии и Великобритании

Теракт в Кракове произошел 7 ноября. Нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Его обезвредили в первые минуты нападения. Ян Кленчар сообщил, что двое раненых полицейских, участвовавших в нейтрализации стрелка, выведены из комы. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек. Дома у нападавшего нашли три трупа, ими оказались его отец, мать и сестра.