РСТ: организованных туристов из РФ в сошедшем с рельсов поезде в Египте не было
Среди пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в городе Эль-Айят на севере Египта, не было организованных российских туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там рассказали, что РСТ запросил информацию у туроператоров и, по полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было.
В РСТ также отметили, что такие железнодорожные переезды не характерны для стандартных пакетных программ российских туроператоров в Египте. Трансферы и большинство экскурсий для отдыхающих на курортах организуют автомобильным транспортом, а на дальних маршрутах используют внутренние авиарейсы.
Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов пояснил, что подтвержденной информации о том, были ли в поезде россияне, путешествующие самостоятельно, нет.
Издание Masrawy со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщило, что, по уточненным данным, пострадали 64 человека. Ранее речь шла не менее чем о 150 раненых. Сход четырех вагонов с рельсов в произошел в районе Джарза в египетском Эль-Айяте. Издание со ссылкой на источник в железнодорожной службе пишет, это произошло из-за столкновения двух поездов – № 134 и № 2010.