РСТ: организованных туристов из РФ в сошедшем с рельсов поезде в Египте не было

Издание Masrawy со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщило, что, по уточненным данным, пострадали 64 человека. Ранее речь шла не менее чем о 150 раненых. Сход четырех вагонов с рельсов в произошел в районе Джарза в египетском Эль-Айяте. Издание со ссылкой на источник в железнодорожной службе пишет, это произошло из-за столкновения двух поездов – № 134 и № 2010.