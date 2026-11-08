Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHKZ14 550-2,02%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Главная / Общество /

РСТ: организованных туристов из РФ в сошедшем с рельсов поезде в Египте не было

Ася Султанова

Среди пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в городе Эль-Айят на севере Египта, не было организованных российских туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там рассказали, что РСТ запросил информацию у туроператоров и, по полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было.

В РСТ также отметили, что такие железнодорожные переезды не характерны для стандартных пакетных программ российских туроператоров в Египте. Трансферы и большинство экскурсий для отдыхающих на курортах организуют автомобильным транспортом, а на дальних маршрутах используют внутренние авиарейсы.

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов пояснил, что подтвержденной информации о том, были ли в поезде россияне, путешествующие самостоятельно, нет.

Издание Masrawy со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщило, что, по уточненным данным, пострадали 64 человека. Ранее речь шла не менее чем о 150 раненых. Сход четырех вагонов с рельсов в произошел в районе Джарза в египетском Эль-Айяте. Издание со ссылкой на источник в железнодорожной службе пишет, это произошло из-за столкновения двух поездов – № 134 и № 2010.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её