В Германии задержали трех мужчин за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага
В Берлине полиция задержала троих подозреваемых – граждан Германии, участвовавших в cнятии немецкого флага у здания Рейхстага и его замене на палестинский, пишет Bild.
Как сообщил изданию представитель полиции Мартин Хальвег, около 11:15 по местному времени (13:15 мск) мужчина 27 лет забрался на мачту и поднял палестинский флаг. Немецкое знамя площадью 60 кв. м он перед этим снял и сбросил вниз. Двое мужчин 20 и 32 лет на земле сопровождали акцию и снимали ее на видео.
Отмечается, что мачта с флагом является национальным памятником. «Флаг единства» – символ воссоединения Германии 3 октября 1990 г. Из-за статуса памятника мачта выведена из обычного правила приспускания флага в дни траура.
Прибывшая пожарная служба выдвинула автолестницу, чтобы снять мужчину с мачты. Около 12:30 (14:30 мск) он оказался на земле, палестинский флаг сняли еще через несколько минут. Всех троих задержали.
Полиция начала расследование по статье о надругательстве над государством и его символами. 27-летний задержанный заявил, что действовал «из солидарности с Палестиной». По словам представителя полиции, акцию также квалифицируют как нарушение закона о собраниях. Все трое задержанных, по данным полиции, – «граждане Германии без видимого миграционного прошлого».
Около 70 000 палаток, в которых укрываются перемещенные палестинцы, были затоплены в секторе Газа в течение 12 часов после первого в этом сезоне зимнего шторма. Шторм также обрушил здания, поврежденные в ходе израильских ударов в анклаве.