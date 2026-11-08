В Германии задержали трех мужчин за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага

Как сообщил изданию представитель полиции Мартин Хальвег, около 11:15 по местному времени (13:15 мск) мужчина 27 лет забрался на мачту и поднял палестинский флаг. Немецкое знамя площадью 60 кв. м он перед этим снял и сбросил вниз. Двое мужчин 20 и 32 лет на земле сопровождали акцию и снимали ее на видео.