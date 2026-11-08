Замглавы МИД РФ: у стран ЕС больше нет рычагов давления на Россию

Замглавы МИД РФ: у стран ЕС больше нет рычагов давления на РоссиюЕвросоюзу все сложнее договариваться по секторальным ограничениям
У стран Европейского союза больше нет рычагов давления на Россию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Он отметил, что странам Евросоюза становится все труднее договариваться по секторальным ограничениям. По его словам, эту тенденцию подтверждает то, что принятые 12 октября меры против России официально не стали называть очередным, 22-м по счету, санкционным пакетом.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. Это говорит о структурном бессилии евробюрократии, которая исчерпала рычаги давления на Москву, но ради сохранения лица уже не может прекратить свой антироссийский настрой и отступить.
12 октября Евросоюз включил в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц из России. Новые ограничения затронули компании, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. В санкционный перечень также вошли предприятия судостроительной и металлургической промышленности. 16 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Тогда ограничения затронули банковскую, энергетическую, металлургическую и другие отрасли. В санкционные списки включили 170 организаций и 48 физических лиц, а также расширили ограничения в отношении российского нефтяного сектора и финансовых учреждений.
6 ноября стало известно, что Еврокомиссия создала первый в своей структуре постоянный офис. Он будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России.