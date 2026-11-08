Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. Это говорит о структурном бессилии евробюрократии, которая исчерпала рычаги давления на Москву, но ради сохранения лица уже не может прекратить свой антироссийский настрой и отступить.