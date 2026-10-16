Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжит работу над 22-м пакетом санкций

8 октября Совет ЕС продлил еще на год санкции в отношении лиц, которых Брюссель считает причастными к дестабилизирующим действиям России за рубежом. Ограничения распространяются на 80 физических лиц и 20 организаций и будут действовать до 9 октября 2027 г.