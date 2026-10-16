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Главная / Политика /

Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжит работу над 22-м пакетом санкций

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Европейский союз (ЕС) продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. Об этом заявила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне проходящего 15–16 октября саммита Европейского совета в Брюсселе.

12 октября Совет ЕС расширил санкционные списки почти на 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее единовременное расширение перечня с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затронуло предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом.

8 октября Совет ЕС продлил еще на год санкции в отношении лиц, которых Брюссель считает причастными к дестабилизирующим действиям России за рубежом. Ограничения распространяются на 80 физических лиц и 20 организаций и будут действовать до 9 октября 2027 г.

13 октября Politico сообщило о подготовке Еврокомиссией 23-го пакета санкций против России. По данным издания, проект новых секторальных ограничений могут направить правительствам стран Евросоюза до конца 2026 г.

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