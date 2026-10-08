ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян
Совет Евросоюза продлил санкции против лиц, которых он считает ответственными за «дестабилизирующие действия России за рубежом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ограничения продлены на один год – до 9 октября 2027 г. В общей сложности санкции распространяются на 80 физических лиц и 20 организаций.
В отношении попавших под ограничения действует заморозка активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещен въезд в страны ЕС и транзит через их территорию.
7 октября послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 22-й пакет санкций против России. В скором времени он также должен быть одобрен Советом ЕС и вступить в силу. В списке оказалось более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.
На следующий день Великобритания также расширила санкционный список против России на 26 позиций. В частности, под ограничения попали «Зарубежнефть» и холдинговая структура Иркутской нефтяной компании – АО «ИНК-капитал». В списке также оказались банк «Столичный кредит», АО «Планета», компания «Прайм Топ», Инновационный центр металлообработки, ООО «Фобос машинс», торговый дом «Векпром» и др.