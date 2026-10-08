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Великобритания ввела санкции против «Зарубежнефти»

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Великобритания расширила санкционный список против России на 26 позиций. Это следует из материалов МИДа страны.

В частности, под ограничения попали «Зарубежнефть» и холдинговая структура Иркутской нефтяной компании – АО «ИНК-капитал». В списке также оказались банк «Столичный кредит», АО «Планета», компания «Прайм Топ», Инновационный центр металлообработки, ООО «Фобос машинс», торговый дом «Векпром» и др.

В перечень также попали компании из Киргизии, Канады, Турции, Китая, Таиланда. Помимо компаний в списке значатся несколько физлиц и танкеры.

1 октября Лондон включил в санкционный список российские арктические газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Петр Столыпин». Все три судна были построены в России для проекта «Арктик СПГ – 2».

7 октября послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 22-й пакет санкций против России. В скором времени он также должен быть одобрен Советом ЕС и вступить в силу. В списке оказалось более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.

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