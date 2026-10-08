Великобритания ввела санкции против «Зарубежнефти»
Великобритания расширила санкционный список против России на 26 позиций. Это следует из материалов МИДа страны.
В перечень также попали компании из Киргизии, Канады, Турции, Китая, Таиланда. Помимо компаний в списке значатся несколько физлиц и танкеры.
1 октября Лондон включил в санкционный список российские арктические газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Петр Столыпин». Все три судна были построены в России для проекта «Арктик СПГ – 2».
7 октября послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 22-й пакет санкций против России. В скором времени он также должен быть одобрен Советом ЕС и вступить в силу. В списке оказалось более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.