Великобритания ввела санкции против трех российских СПГ-газовозов
Великобритания включила в санкционный список российские арктические газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) «Алексей Косыгин», «Константин Посьет» и «Петр Столыпин». Документ опубликован на сайте британского правительства.
Все три судна построены в России для проекта «Арктик СПГ – 2». Газовоз «Алексей Косыгин» также отдельно указан в санкционном документе, опубликованном британскими властями.
Суда предназначены для эксплуатации в арктических условиях и способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Каждый газовоз рассчитан на перевозку свыше 172 000 куб. м сжиженного природного газа.
Длина каждого судна составляет 300 м, ширина – 48,8 м, дедвейт – 81 000 т. Газовозы оснащены тремя винто-рулевыми колонками, мощность силовой установки составляет 60 МВт.
17 августа «Ведомости» писали, что численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 г. достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года, следует из оценки консалтинговой компании «Гекон» на основе данных Российского морского регистра судоходства и Росморречфлота. На начало 2025 г. в российском реестре числился только один газовоз – «Портовый». Совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 г. к августу 2026 г. увеличился в 20 раз с 80 000 до 1,56 млн т, общая грузовместимость – в 21 раз, со 138 000 до 2,9 млн куб. м.
В конце мая «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщали, что производство СПГ в России в январе – апреле 2026 г. выросло на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и достигло 12,5 млн т. В апреле выпуск СПГ также увеличится на 10% и составил 3 млн т. В марте этого года показатель был выше – 3,3 млн т, по сравнению с ним производство в апреле сократилось на 9%. Рост производства сжиженного газа в России начался еще в январе на фоне увеличения поставок в страны Евросоюза (ЕС) вследствие низких запасов в европейских подземных хранилищах газа. В январе выпуск СПГ вырос на 8% до 3,3 млн т, в феврале – на 6% до 2,9 млн т.