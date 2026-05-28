Россия увеличила выпуск СПГ в январе – апреле на 10%Этому способствовали отгрузки с завода «Арктик СПГ – 2» и рост экспорта в ЕС
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе – апреле 2026 г. выросло на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и достигло 12,5 млн т. Это следует из опубликованных 27 мая данных Росстата. В апреле выпуск СПГ также увеличится на 10% и составил 3 млн т. В марте этого года показатель был выше – 3,3 млн т, по сравнению с ним производство в апреле сократилось на 9%.
Рост производства сжиженного газа в России начался еще в январе на фоне увеличения поставок в страны Евросоюза (ЕС) вследствие низких запасов в европейских подземных хранилищах газа. В январе выпуск СПГ вырос на 8% до 3,3 млн т, в феврале – на 6% до 2,9 млн т.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам