Россия увеличила выпуск СПГ в январе – апреле на 10%

Этому способствовали отгрузки с завода «Арктик СПГ – 2» и рост экспорта в ЕС
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе – апреле 2026 г. выросло на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и достигло 12,5 млн т. Это следует из опубликованных 27 мая данных Росстата. В апреле выпуск СПГ также увеличится на 10% и составил 3 млн т. В марте этого года показатель был выше – 3,3 млн т, по сравнению с ним производство в апреле сократилось на 9%.

Рост производства сжиженного газа в России начался еще в январе на фоне увеличения поставок в страны Евросоюза (ЕС) вследствие низких запасов в европейских подземных хранилищах газа. В январе выпуск СПГ вырос на 8% до 3,3 млн т, в феврале – на 6% до 2,9 млн т.

