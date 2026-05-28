Россия увеличила выпуск СПГ в январе – апреле на 10%

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе – апреле 2026 г. выросло на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и достигло 12,5 млн т. Это следует из опубликованных 27 мая данных Росстата. В апреле выпуск СПГ также увеличится на 10% и составил 3 млн т. В марте этого года показатель был выше – 3,3 млн т, по сравнению с ним производство в апреле сократилось на 9%.