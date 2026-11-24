Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что целью атаки были высокопоставленный представитель палестинского движения «Хамас» и несколько членов его военного крыла. Израильские военные утверждали, что на территории больничного комплекса находился командный пункт группировки. В «Хамасе» эту информацию опровергли.