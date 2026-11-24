Российский хирург погиб при ударе Израиля по больнице в секторе Газа
Гражданин России погиб в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу «Насер» в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.
По ее словам, погибший имел российское и палестинское гражданство. Он работал хирургом и в момент удара 12 ноября находился в медицинском учреждении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что целью атаки были высокопоставленный представитель палестинского движения «Хамас» и несколько членов его военного крыла. Израильские военные утверждали, что на территории больничного комплекса находился командный пункт группировки. В «Хамасе» эту информацию опровергли.
По данным минздрава сектора Газа, в результате удара погибли шесть человек, включая пациентов и сотрудников больницы, более 20 получили ранения.
18 ноября ЦАХАЛ начала военную операцию в центральной части сектора Газа. Израильские власти призвали жителей лагерей палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат покинуть свои дома на время боевых действий.
17 ноября МИД России по итогам переговоров с представителем Организации освобождения Палестины (ООП) заявил о необходимости обеспечения устойчивого перемирия, бесперебойных поставок гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры анклава.