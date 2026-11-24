11 ноября, по данным Минобороны, российские военнослужащие заняли Воскресенку в Запорожской области и Шиловку в Донецкой народной республике (ДНР). 9 ноября подразделения группировки «Восток» установили контроль над Васильевским в Запорожской области, сообщало ведомство.