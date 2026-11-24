Армия РФ взяла под контроль село Барвиновка в Запорожье
Российские военнослужащие установили контроль над селом Барвиновка в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
17 ноября Минобороны сообщило о взятии под контроль Заливного в Запорожской области. 14 ноября ведомство заявило о переходе Терсянки под контроль российских войск.
11 ноября, по данным Минобороны, российские военнослужащие заняли Воскресенку в Запорожской области и Шиловку в Донецкой народной республике (ДНР). 9 ноября подразделения группировки «Восток» установили контроль над Васильевским в Запорожской области, сообщало ведомство.