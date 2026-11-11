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Главная / Политика /

Армия России взяла Воскресенку в Запорожской области и Шиловку в ДНР

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, село было освобождено благодаря усилиям подразделений группировки войск «Восток». Отмечается, что над Шиловкой контроль установили подразделения группировки войск «Центр».

10 ноября ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Кировограде (Кропивницком), который использовался для хранения военных грузов ВСУ. Удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день Минобороны заявило, что российский военные населенный пункт Никольское в Сумской области.  Его освободили подразделения группировки войск «Север».

9 ноября российские военные установили контроль над населенным пунктом Васильевское в Запорожской области. Село было освобождено благодаря усилиям подразделения группировки войск «Восток».

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