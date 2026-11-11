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Главная / Политика /

В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины

Российская делегация выступит с заявлением по итогам встречи
Анна Виноградова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

В столице ОАЭ возобновились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Встреча проходит в закрытом формате, передает ТАСС. Российская делегация сделает по итогам переговоров заявление для прессы.

Первый день переговоров завершился 10 ноября после 4,5 часа работы. По данным ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Стороны обсуждали вопросы безопасности, деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными, но подчеркнул, что участникам предстоит решить еще много вопросов. Он исключил возможность достижения соглашения в ближайшие сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал первый день переговоров как конструктивный и содержательный. При этом он признал, что обсуждения с российской стороной проходят сложно.

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