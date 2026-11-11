МИД РФ допустил возобновление боевых действий между Ираном и США
Россия допускает возможность возобновления военных действий между Ираном и США в случае провала переговоров и отмечает наличие предпосылок для такого развития событий. Об этом заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов на сессии Международного форума обеспечения коллективной безопасности, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон пока занимает выжидательную позицию в отношении Тегерана и старается не допустить масштабной эскалации, несмотря на периодическое обострение ситуации в Ормузском проливе. При этом стороны продолжают активные контакты через посредников.
Максимов указал на концентрацию американских сил в регионе. По его данным, туда направлены три авианосные ударные группы и две экспедиционные группы морской пехоты. Дипломат не исключил, что при срыве дипломатических усилий может быть задействован военный вариант.
Возобновление масштабных боевых действий, по оценке представителя МИД РФ, нанесет серьезный ущерб государствам по обе стороны Персидского залива. Кроме того, существует риск расширения конфликта с учетом возможностей йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов), они могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.
Москва рассчитывает, что Вашингтон и Тегеран смогут перейти к конструктивному диалогу и выработать долгосрочное комплексное соглашение, которое должно учитывать принципиальные договоренности, ранее зафиксированные в Исламабадском меморандуме.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. Он заявил, что американские санкции наносят серьезный ущерб Тегерану и ограничивают возможности финансирования его деятельности в регионе и поддерживаемых им группировок.
9 ноября Рубио заявил, что США и Иран пока не приблизились к заключению соглашения. Посредники продолжают контакты с Тегераном, однако существенного прогресса в переговорах нет, отмечал он.