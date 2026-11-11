ФСБ раскрыла в Калининградской области сеть польских спецслужб

По данным ведомства, задержанные работали на Службу военной разведки минобороны Польши и Агентство внутренней безопасности страны. Они собирали и передавали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны, а также о социально-экономической ситуации, миграционной и социальной политике в регионе.