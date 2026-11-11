ФСБ раскрыла в Калининградской области сеть польских спецслужб
ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Два человека, которых ведомство считает агентами польской разведки, задержаны и заключены под стражу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, задержанные работали на Службу военной разведки минобороны Польши и Агентство внутренней безопасности страны. Они собирали и передавали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны, а также о социально-экономической ситуации, миграционной и социальной политике в регионе.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Еще семерым гражданам Польши и троим россиянам, которые, по версии ФСБ, контактировали с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены, шпионажа и конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами. Полякам на длительный срок закрыли въезд в Россию.
В ФСБ добавили, что с начала 2026 г. за предполагаемое содействие польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, еще шестерым запрещен въезд в страну.
5 ноября польское Агентство внутренней безопасности задержало россиянку и пятерых поляков по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии польских правоохранителей, они могли незаконно поставлять в РФ материалы военного назначения.
2 ноября польские силовики начали специальную операцию в районах, граничащих с Калининградской областью. Главный комендант полиции Польши Марек Боронь объяснил ее предполагаемой угрозой диверсий. По его словам, польские спецслужбы получили предупреждения о возможных попытках пересечения границы вооруженными группами.