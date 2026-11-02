Польские силовики начали спецоперацию на границе с Россией
Польские силовики проводят специальную операцию в районах, граничащих с Калининградской областью России, из-за якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Марек Боронь, передает RMF FM.
По его словам, в главном управлении полиции создан специальный штаб, который координирует действия силовиков в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах. В операции участвуют полиция, военные, пограничная охрана и спецслужбы.
Боронь утверждает, что на прошлой неделе польские власти получили предупреждения от Службы военной разведки и спецслужб союзных государств «о возможных диверсиях на границе с Россией». В частности, речь идет о предполагаемых попытках пересечения границы вооруженными группами. Доказательств подготовки таких действий он не привел.
1 октября президент РФ Владимир Путин в рамках «Валдая» заявил, что если дойдет до прямого нападения НАТО на Калининград, то в повестке дня «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения всех имеющихся вооружений. Он уточнил, что речь не только о ядерном оружии.
5 октября Bloomberg писал, что НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы возможного нападения России на восточный фланг альянса. Стратегия получила название Theory of Victory («Теория победы»). Концепция предполагает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями.