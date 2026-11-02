Польские силовики начали спецоперацию на границе с Россией

1 октября президент РФ Владимир Путин в рамках «Валдая» заявил, что если дойдет до прямого нападения НАТО на Калининград, то в повестке дня «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения всех имеющихся вооружений. Он уточнил, что речь не только о ядерном оружии.